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В УПЦ объяснили, можно ли размещать иконы на аватарках в соцсетях

12.02.2020 / 12:08
В УПЦ объяснили, можно ли размещать иконы на аватарках в соцсетях
Скриншот Источник: Центр информации УПЦ
Размещение же икон на аватарках очень похоже на ту практику в Древней Церкви, которая послужила одной из причин появления иконоборческого движения, когда иконы изображали, например, на платьях богатых вельмож Византийской империи

Отсутствие благоговения при обращении со святыней – это уже кощунство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф сообщил порталу «Православная жизнь», комментируя возможность размещения икон на аватарках в соцсетях.

«Икона - это священное изображение. Посредством иконы, согласно определению VII Вселенского Собора, «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу». Другими словами, икона – это то, с помощью чего мы можем проявить свое почитание и свою любовь к Богу или святым. Следовательно, и отношение к подобного рода священным изображением также должно быть благоговейным.

Размещение же икон на аватарках очень похоже на ту практику в Древней Церкви, которая послужила одной из причин появления иконоборческого движения, когда иконы изображали, например, на платьях богатых вельмож Византийской империи. Такое употребление икон связано не с благоговением пред ними, а лишь, так сказать, с «модой» на них», - отметил Андрей Музольф.

Он напомнил, что икона должна служить определенной цели.

«Можно провести параллель между крайностями в отношении к иконам в древности и нынешним их использованием на тех же самых аватарках. Икона призвана помочь человеку настроиться на молитву, и если мы не осознаем этого, если размещаем святые иконы на аватарках или, например, на рабочих столах компьютера и заставках мобильного телефона, тем самым мы проявляем свое невежество и непочтительность к святыне», - подчеркнул доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

 

Источник: Inpress.ua
икона, упц
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