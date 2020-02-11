Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения

Об этом Загороднюк заявил в интервью для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части."

По словам министра, вопрос разведения исследовался и в Минобороны, и в Генштабе, на заседаниях СНБО и других силовых ведомствах.

Загороднюк подчеркнул, что если "та сторона" будет стремиться к эскалации конфликта", то "два километра особой разницы не сделают".

Напомним: в ОРДО заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решении, полной взаимности, зеркальности и соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".

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