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ГБР сообщила о подозрении экс-следователю, незаконно задержавшему 4 человек за якобы участие в массовых беспорядках во время Революции Достоинства

07.02.2020 / 17:59
Следователи отдела расследования "дел Майдана" Государственного бюро расследований (ГБР) сообщил о подозрении экс-следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

"Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части города Киева", - сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-правоохранителю инкриминируют ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Источник

ГБР, следователи, Революция Достоинства
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