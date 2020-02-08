В Киево-Печерской лавре открылась выставка фотографий и документов расстрелянного духовенства ХХ века

В Киево-Печерской лавре состоялось открытие выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века.



Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, книги, документы, выдержки из судебных дел новомучеников и исповедников ХХ века.



«Открытие выставки стало частью мероприятий, посвященных трагической дате - мученической смерти митрополита Владимира (Богоявленского). Именно его мученическая смерть стала началом трагической страницы нашей духовной истории, когда многие тысячи исповедников пострадали в атеистические годы террора за свою веру. Каждый из нас должен помнить об этом не только потому, что это наша история. Это реальная жизнь Церкви», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).



Владыка напомнил о ценности подвига новомучеников в настоящее время.



«Самый главный урок, который следует осознать - защищать свою веру и брать пример с настоящих героев нашей Церкви - новомучеников. На выставке мы увидим и вспомним о том, как наши исповедники стояли за свою веру, не думая о том, что будут когда-то героическими личностями, которым мы будем поклоняться, они просто жили такой реальной жизнью», - сказал митрополит Антоний.



В свою очередь, один из организаторов выставки, начальник отдела экспозиционной работы Киево-Печерского заповедника Игорь Хроненко поделился воспоминаниями о своем родственнике, расстрелянном во времена советской власти.



«Эта выставка - небольшая лепта которую я могу вложить. Мой родственник был расстрелян в 1937 году. Он открыл два монастыря, и прославлен как преподобномученик - Палладий Хроненко», - сообщил Игорь Хроненко.



Глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик) отметила, что через представленные экспонаты и вещи, принадлежавшие новомученикам, свидетельства о святых живут вне времени.



«Среди экспонатов можно увидеть книги из личной библиотеки священномученика Владимира Богоявленского с автографами, посвященные ему, а также книгу протоиерея Федора Титова, которая была издана сразу после казни священномученика Владимира (Богоявленского).

За одно хранение такой книги давали не 10 лет - сразу расстрел. В экспозиции представлены книги священномучеников с их подписями, их письма к духовным чадам о том, как жить и спасаться в те страшные времена», - рассказала матушка Серафима.



Она отметила, что в судебных делах тех лет есть сообщение о молодых людях, вина которых была лишь в том, что они пели в церкви.



«Их записали в церковное подполье. Всех расстреляли. Самому младшему было 15 лет. Эти молодые люди свою кровь пролили за Христа, являя нам пример жития во Христе», - подчеркнула игумения Серафима (Шевчик).



Координатор Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергей Шумило отметил важность восстановление исторической правды.



«К сожалению, до сих пор нет полной картины, цифр, сколько людей за период господства коммунистического режима в Украине были репрессированы на религиозной почве. Задача нашего поколения - восстановить память об этих людях, которые своим подвигом спасли и сохранили веру в нашем народе и своим подвигом спасли саму Церковь», - отметил Сергей Шумило.



Выставка состоит из 6-ти тематических разделов: мученики и исповедники Киевской области (репрессированное духовенство); репрессированные представители КДА и православных духовных школ;

разрушение храмов в Киеве и Киевской области; репрессивная политика советского режима против Церкви и духовенства (следственные дела, заключения, расстрелы, места захоронений);

служение в условиях гонений и репрессий православного духовенства в Украине;

канонизация святых новомучеников и исповедников ХХ века.



Ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

Организаторы выставки: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Синодальный отдел УПЦ «Церковь и культура», Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного.



Как сообщал Центр информации УПЦ, 6-7 февраля в Киево-Печерской лавре состоялась международная конференция «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» на которой, 98 богословов из 17 стран изучали ранее неизвестных факты из жизни святых новомучеников ХХ века.