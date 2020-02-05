Войти | Зарегистрироваться
13:20

четверг,
06 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

06.02.2020 / 12:12
МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду, 5 февраля.

В МИД констатируют, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. "Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - отмечают в министерстве и добавляют, что "такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством".

При этом в МИД акцентируют, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрение агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем".

Источник

Донбасс, МИД, временно оккупированные территории, немецкие политики
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.