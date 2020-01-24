Войти | Зарегистрироваться
14:36

пятница,
24 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Гончарук: весной мы планируем изменить налоговую систему в сторону "уменьшения и упрощения"

24.01.2020 / 13:50
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует серьезные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым.

Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе.

"У нас очень амбициозный президента и команда, которая требует изменений прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно.

Конечно нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой.

Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы представляем позже", - подчеркнул Гончарук.

Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.

Напомним, как ранее заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, самые главные моменты реформы - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог

Ранее председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что ставки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам.

О возможности снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) говорила также министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, предпосылки для этого в 2020 году создаст перевыполнение государственного бюджета.

Источник 

налоги, правительство, Гончарук, налоговое законодательство
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.