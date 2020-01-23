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Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

23.01.2020 / 15:47
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследования уголовных производств, касающихся нарушений в оборонной сфере.

В частности, коррупционных правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

"Кроме того, приказом генерального прокурора создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия уголовным правонарушениям в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ожидается, что создание рабочих групп позволит эффективно координировать работу всех правоохранительных и контролирующих органов в этом направлении.

Надзор за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляет Специализированная прокуратура.

Источник

нарушения, ГПУ, Рябошапка, оборонная сфера
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