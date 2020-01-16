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Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители

16.01.2020 / 16:40
Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Посетителям предлагается около 50 панорам храмов, скитов, а также известных объектов и мест, популярных среди туристов и паломников

К празднику Крещения Господня Свято-Успенская Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу обители.

«В честь праздничных дней представляем вашему вниманию обновленный виртуальный тур по Святогорской лавре, который содержит большое количество новых локаций. Также в виртуальном туре усовершенствована навигация между локациями», – сообщает пресс-служба обители.

Посетителям предлагается около 50 панорам храмов, скитов, а также известных объектов и мест, популярных среди туристов и паломников.

Виртуальный тур создан фотографом Сергеем Орликом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра
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