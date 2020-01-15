Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"

Документ обнародован на сайте Президента.

В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который стал базовым для медицинской реформы.

В июне 2019 года бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что через Верховную Раду пытаются протащить законопроекты, которые должны вывести учреждения Национальной академии медицинских наук Украины и больницу "Феофания" за скобки медицинской реформы, сняв требование к ним заключить договоры с Национальной службой здоровья в рамках Программы медицинских гарантий.

В июле Супрун сообщила, что законопроект, с помощью которого хотели оставить "Феофанию" и учреждения НАМНУ без доступа для всех украинцев, был провален.

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