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У Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы

14.01.2020 / 12:19
В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщает Facebook-страница нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко

Дословно ГПУ: "Генеральной прокуратурой по результатам рассмотрения обращения по фактам публикации в СМИ сообщений о возможных противоправных действиях Трубы Р.М. о разглашении сведений предварительного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов 13.12.2019 года в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов), ч.1 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) ".

Вести дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции".

Напомним: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".

Источник

уголовное дело, Генпрокуратура, ГБР, Труба
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