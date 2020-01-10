Стало известно, сколько принесет украинской экономике транзит газа

Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон во время пресс-брифинга 9 января.

"По нашим расчетам, макроэкономическое влияние нового контракта на транзит газа составит около 2% ВВП", - сообщил Макогон.

Также глава ОГТСУ отметил, что суммарный положительный эффект от транзита газа в течение пяти лет составит почти 150 млрд грн.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, кроме доходной части от самого транзита, составит около 150 млрд грн", - сказал он.

Напомним: после временного снижения в 35-45 млн кубометров в сутки, транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы в 100 миллионов кубометров в сутки.

Как ранее сообщал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, гарантированные доходы от транзита газа составят 7,2 миллиарда долларов за 5 лет.

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