Митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира

Праздник Рождества Христова призывает каждого из нас сделать все для того, чтобы в нашем Отечестве наступил мир.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня во время брифинга в Киево-Печерской лавре сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Этот праздник призывает каждого из нас сделать все для того, чтобы в нашем Отечестве наступил мир. Слава Богу, уже процесс начался и мы надеемся, что Господь пошлет долгожданный мир на нашу землю», - отметил митрополит Антоний.

Также владыка рассказал о том, что по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в эти рождественские дни в Киев и Почаев прибыли школьники из Донбасса.

«В Киев и Почаев привезли детей из зоны, где идут боевые действия. Эти дети, подвергшиеся горю, не по теории, а на опыте знают шум и гул гранат, бомб... Это то, что не должно быть связано с детской жизнью. Мы хотим, чтобы в наших монастырях эти детишки ощутили любовь Божию к каждому, чтобы их сердца успокоились, и они почувствовали, что Украина - разная, но все мы хотим мира и делаем все для того, чтобы этот мир пришел», - сказал митрополит Антоний.

При этом владыка отметил, что «на самом деле мир наступает только тогда, когда он есть в нашей душе».

«Рождество Христово - это праздник мира, благодати Божией. Это примирение человека с Богом. Любовь Божия стала основой того, что каждый из нас имеет надежду на жизнь вечную. Ничего в земном измерении нет большего и более сильного, чем любовь Божия. Это пример для каждого из нас, чтобы преодолевать те разногласия, которые есть в нашей земной жизни. Надо это делать через любовь, через терпение, через смирение. Когда мы будем работать над тем, чтобы не завидовать, не быть агрессивными, делать добро, милосердие, тогда наше общество будет лучшим», - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний напомнил о том, что сегодня начинается период, который в Церкви называется святки.

«Это период от Рождества Христова - до праздника Богоявления. Это время, когда мы будем делиться друг с другом большой радостной вестью о рождении Христа. Христос стал человеком для того, чтобы человек стал Богом по благодати. Пусть Божие благословение от Вифлеемской звезды коснется каждого, несет нашей Родине мир, благодать, счастье», - пожелал управляющий делами УПЦ.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Украинская Православная Церковь 6-9 января принимает в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе.

С инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступили верующие, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Дети посещают Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, рождественские мероприятия, общаются со сверстниками из Киева и Западной Украины.