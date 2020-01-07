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В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова

07.01.2020 / 14:55
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова
Богослужение Источник: Центр информации УПЦ
На богослужениях совершались сугубые молитвы о мире в Украине

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают праздник Рождества Христова.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня в Лавре состоялось 8 Литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», Аннозачатьевском храме, и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

На богослужениях совершались сугубые молитвы о мире в Украине. Также была вознесена молитва о единстве Православной Церкви.

Во время литургии было зачитано Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.

Рождественское богослужение в прямом эфире транслировал на телеканалах «Интер». Запись доступна здесь.

Накануне, вечером 6 января, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Рождество
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