Войти | Зарегистрироваться
11:54

четверг,
02 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Александр Усик заявил, что для защиты веры – необходимо ее знать

02.01.2020 / 10:58
Александр Усик заявил, что для защиты веры – необходимо ее знать
Усик Источник: Ютуб
Боксер отмечает, что он, как верующий, не сможет пройти мимо бранящего веру и, скорее всего, применит силу

Для защиты веры ее необходимо, в первую очередь, знать.

Об этом заявил обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессионалов по боксу Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи: о вере в красках».

«Веру нужно знать, чтобы ее защищать, – считает спортсмен. – Потому что будет очень много людей, которые будут провоцировать вас и будут спрашивать, и будут говорить. Ее надо знать, и если вы ее знаете, вы не будете спорить с глупцом. В битве с глухими слепцами нужно сделать шаг в сторону».

Вместе с тем боксер отмечает, что он, как верующий, не сможет пройти мимо бранящего веру и, скорее всего, применит силу.

«Мне много раз говорили, что "Ты согрешишь". Я говорю – "Отмолю". Православный христианин – это не слабый человек, это сильнейший человек. Но не только духовно он должен быть сильным. Он должен быть и физически сильным».

Александр также рассказал о впечатлении от общения с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

«Меня поразили его ответы, – поделился чемпион. – Они были настолько развернуты, но там не было осуждения, <...>, он не говорил о той точке зрения, которая должна быть. Но он так объяснил доходчиво, что я, когда вышел, то подумал: "Господи, дай, чтоб в голове оно правильно уложилось"».

Источник: Inpress.ua
вера, Усик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 января
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.