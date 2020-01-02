Александр Усик заявил, что для защиты веры – необходимо ее знать

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17:56
В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек – уточненные данные
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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
- 17:56
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11:15
Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно
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09:42
Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"
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10:44
Строительная отрасль в Киеве тотально коррумпирована и «УкрБуд» лишь часть проблемы, - эксперт
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18:12
Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
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16:47
В годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6%
- 11:15
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