Начальника отдела Минобороны поймали на взятке

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию".

Полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком.

За взятки мужчина также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

Силовики задокументировали получение злоумышленником через посредника 80 тысяч гривен от директора фирмы-подрядчика

А также получение 40 тысяч гривен от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.

Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта дела изъяли часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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