В УПЦ рассказали об итогах социальной работы за год

Социальное служение, которое совершается приходами Киевской епархии Украинской Православной Церкви, включает в себя различные формы духовной и материальной поддержки людей разного возраста и социальных категорий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

«Традиционными направлениями социальной и благотворительной деятельности оставалась работа с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, работа с беспризорными, поддержка людей с особыми потребностями, помощь малообеспеченным семьям, пастырская опека в медицинских учреждениях, местах лишения свободы, материальная и духовная поддержка людей преклонного возраста. Наиболее актуальной оставалась работа по поиску убежища или возвращения домой переселенцев», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий отметил, что отдельные инициативы некоторых храмов переросли в благотворительные и социально-просветительские проекты.

Волонтеры благотворительных проектов на базе приходских общин и православных сестричеств помогают детям из малообеспеченных семей, проводя благотворительные акции по сбору средств, продуктов питания и вещей, организуются паломничества детей и адресная помощь для нуждающихся.

Архипастырь напомнил, что с 2014 года функционирует Центр гуманитарной помощи в Киево-Печерской Лавре, продовольственный и вещевой склады. Нуждающимся выдаются продуктовые наборы, средства личной гигиены, постельное белье, посуда, одежда, обувь и другие необходимые вещи.

Под патронатом Киево-Печерской Лавры 4 июня был проведен благотворительный фестиваль «Божьи дети», который призван помочь и поддержать детей-сирот из всех епархий УПЦ, детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также привлечь к делу благотворительности меценатов и неравнодушных граждан.

В многих благочиниях епархии налажена работа по раздаче благотворительных обедов для малообеспеченных и бездомных.

В приходе Вознесения Господня Голосеевского благочиния в течение 5 лет действует Движение помощи бездомным «Зонтик», основой деятельности которого является налаживание коммуникации с людьми, которые по разным причинам оказались на улице. Для многих из них важна не только материальная поддержка, но и моральная. Волонтеры - прихожане храма, вместе с пищей пытаются давать и духовную поддержку бездомным.

Одним из новейших направлений работы в епархии стало создание на приходах попечительских советов, которые оказывают помощь нуждающимся прихожанам: адресно собираются средства на лечение, проводится организация ухода за пожилыми людьми, их сопровождение в храм, в больнице и т.п..

«Социальная работа - это не мода или тренд, а естественное проявление нашей христианской веры. Такая работа объединяет людей, и как показывает опыт, скрепляет общество в прочную единую общину - духовную семью», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

В сотрудничестве с Епархиальным отделом по делам семьи почти в каждом благочинии епархии действуют семейные клубы, смысл работы которых заключается в привлечении детей и родителей к православной традиции понимания семьи, взаимоотношений между супругами, детьми и родителями.

Под духовной опекой епархиального семейного отдела находится детское отделение Национального института рака, детский туберкулезный диспансер в Пуще Водице, Территориальные центры социально-психологической реабилитации и помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями.

Регулярно проходят тренинги для волонтеров и всех желающих помогать. В течение отчетного года значительно увеличилось количество волонтеров, которые проводят лекции среди студентов в светских учебных заведениях на темы укрепления традиционных семейных ценностей и защиты нерожденных детей. Для сохранения жизни в утробе матери, по договоренности с руководством медучреждений, в трех киевских роддомах и четырех поликлиниках столицы действуют кабинеты доабортной консультации.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Митрополит Онуфрий рассказал о деятельности Киевской епархии в 2019-м году.

В частности, он рассказал о важных церковных событиях уходящего года, привел статистические данные по Киевской епархии, дал оценку социально-благотворительной миссионерской работе, рассказал о взаимосвязи Церкви и общества.