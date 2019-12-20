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Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit

21.12.2019 / 17:47
Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, за это решение проголосовали 358 депутатов, 234 выступили против.

Это означает, что 31 января, спустя более трех лет после референдума, Великобритания покинет ЕС на условиях так называемого "упорядоченного" Brexit.

Утвержденный законопроект предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о котором Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре. Он также запрещает правительству продлевать переходный период после 2020 года. В этот период Британия уже не будет входить в ЕС, но будет придерживаться многих правил блока.

Утверждение законопроекта стало возможным после того, как консерваторы получили большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе. Последние этапы ратификации документа пройдут после католического Рождества.

Британский парламент по меньшей мере четыре раза отклонял соглашение. Трижды – при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.

Источник

Великобритания, Brexit
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