Основные способы изготовления металлоизделий и металлоконструкций

Наличие многопрофильного оборудования позволяет многим предприятиям самостоятельно производить некоторые виды изделий, конструкций разного назначения. Также существуют отдельные компании, которые изготавливают изделия из металла под заказ, оказывают услуги различной степени сложности.
В металлургии изготовление изделий из металла осуществляется в несколько этапов:
- Расплавленная сталь разливается по формам (специальным ёмкостям).
- Металлические слитки обрабатывают при помощи литья или прессования.
- Процесс создания деталей из стали заданных параметров, конфигураций и характеристик.
- Детали свариваются с применением крепежей или методом клёпки.
Чтобы начать производство стальных изделий, необходимо получить качественный материал, который должен быть выгодным и производительным.
Экономически выгодно обрабатывать сталь путём давления, так называемым прокатом, который можно разделить на холодный и горячий или ковкой (свободная и штамповка).
Прокат
Холодный способ используется для пластичных и гибких сталей, из которых создают тонкие стальные листы, поскольку они быстро остывают.
Горячий прокат пригоден для обработки большинства стальных деталей при температуре от 950 до 1200 °С. Слитки обжимаются в несколько приёмов до необходимого размера. Обжатие проводится путём протягивания через валочные ролики определённого размера до уменьшения. Горячим прокатом производят: прутки, арматуру, рельсы, баллоны и прочее.
Ковка
Свободная ковка осуществляется молотком, при ударе которого сталь растекается произвольно. Используется с целью производства деталей для резки стали и создания отверстий.
Штамповка предполагает наличие специальных штампов, в которые при ударе заливается сталь. Таким способом получаются изделия определённых форм и рамок.
Для полного соблюдения технического процесса организации, работающие в сфере обработки металла, должны иметь современное оборудование и грамотных специалистов в своём штате.
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