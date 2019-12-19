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Рада привела в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов

19.12.2019 / 11:15
Верховная Рада привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.

За соответствующий законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" во втором чтении и целом проголосовали 291 народный депутат.

Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Монастырский отметил, что среди новаций - норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции.

По его словам, согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Глава комитета обратил внимание, что согласно законопроекту вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

"Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью", отмечается в законопроекте.

Источник

неприкосновенность, депутаты, ВР
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