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В Одессе верующие УПЦ провели акцию «Поделись своей добротой»

16.12.2019 / 13:35
В Одессе верующие УПЦ провели акцию «Поделись своей добротой»
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Благодаря усилиям молодежных объединений храмов Одесской епархии и неравнодушных одесситов, многие детские социальные учреждения города и области получат подарки

В Одессе 15 декабря православная молодежь провела благотворительную акцию «Поделись своей добротой».

Это ежегодная акция по сбору подарков для детей из малообеспеченных, многодетных и нуждающихся семей, а также детей-сирот, была приурочена ко Дню святителя Николая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

По традиции, Православная Церковь обратилась к горожанам с призывом поделиться своей добротой с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 

В Одессе, Белгород-Днестровском, Измаиле, Южном и других городах Одесской епархии прошли городские благотворительные ярмарки, в ходе которых православная молодежь принимала подарки для детей от благотворителей, и угощала горожан домашней выпечкой и чаем.

Благодаря усилиям молодежных объединений храмов Одесской епархии и неравнодушных одесситов, многие детские социальные учреждения города и области получат подарки.

Источник: Inpress.ua
одесса, упц
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