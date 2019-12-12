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Правительство одобрило законопроект, которым хочет повысить вдвое прожиточный минимум

12.12.2019 / 13:19
Правительство одобрило законопроект, который отменяет привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафов и другим выплатам, по расчетам Кабмина это повысит "минимум" до 4200 гривен в месяц.

Об этом сообщает правительственный портал.

Как сообщается, законопроект позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное.

Отменой этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - комментирует решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним: 5 ноября Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.

Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн и составит 2027 гривень.

В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

Источник 

Кабмин, прожиточный минимум
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