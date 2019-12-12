Правительство одобрило законопроект, которым хочет повысить вдвое прожиточный минимум

Об этом сообщает правительственный портал.

Как сообщается, законопроект позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное.

Отменой этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - комментирует решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним: 5 ноября Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.

Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн и составит 2027 гривень.

В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

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