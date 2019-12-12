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ГБР провело обыски в доме экс-нардепа Микитася

12.12.2019 / 13:50
Прокуроры Генеральной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований (ГБР) 11 декабря провели обыск по месту жительства народного депутата 8 созыва Максима Микитася.

"Так, под процессуальным руководством прокуроров ГПУ следователями ГБР установлено, что этот народный депутат возможно совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду, 11 декабря.

В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаруженное при обыске.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, речь идет о Максиме Микитасе.

В свою очередь пресс-служба ГБР проинформировала, что в 2016 году нардеп осуществил подлог документов, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

"Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.

"Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - добавили в ГБР.

Правоохранители квалифицировали дело по ч.1 ст.209 (отмывание денег) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Источник 

обыск, Микитась, ГБР
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