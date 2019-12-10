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Нормандский саммит договорился об обеспечении условий выборов на Донбассе уже за 4 месяца

10.12.2019 / 17:20
Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "нормандской четверки".

"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил он.

Срок проведения самих выборов он не назвал.

При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.

"Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера", - заявил он.

"Мы понимаем, что это непросто... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы", - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Источник

выборы, Донбасс, Макрон, нормандский саммит
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