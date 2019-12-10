В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате»

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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
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НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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Новые тренды рынка труда: чего теперь хотят работники, кроме зарплаты
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Госбюджет-2020: кому добавят денег в сфере образования и науки10.12.2019 / 09:38Последние новости рубрики
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18:12
Путин обещает Украине газ и предлагает 25% скидки за “совместную работу”
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Газопровод "Северный поток-2" не построят в определенные сроки
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Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку
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Глава Совета НБУ просит Раду срочно вернуть под контроль правление регулятора
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Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд
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09:04
Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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