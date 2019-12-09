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Пожар в Одессе: последняя проверка состоялась 5 лет назад

09.12.2019 / 16:46
Последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась 5 лет назад.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, он прибыл в Одессу, чтобы проверить ход расследования причин и обстоятельств пожара. Гончарук рассказал, что последняя проверка в сгоревшем колледже проводилась 5 лет назад.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул он.

Гончарук отметил, что до 10 января Кабмин проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Источник

проверка, пожар, колледж, Одесса
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