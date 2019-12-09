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Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично

09.12.2019 / 16:26
Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично
Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Источник: Mospat.ru
Такое же мнение относительно кризисной ситуации в мировом Православии выразил викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний (Пантелич), который заявил, что «глава Фанара может быть только первым среди равных, поэтому первым в чести, но не во власти»

Действия Константинопольского Патриархата в Украине относительно признания Православной Церкви Украины не имеют под собой канонической основы.

Об этом заявил глава Антиохийской Церкви Блаженнейший Патриарх Иоанн, сообщил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Патриарх Иоанн X в ходе недавно прошедшей встречи в Дамаске подтвердил неизменность своей позиции по отношению к украинским раскольникам. По словам Патриарха Антиохийского, фанарское вмешательство на Украине не имеет под собой канонической основы, а признание главами Элладской и Александрийской Церквей СЦУ-ПЦУ является недопустимым и достойно сожаления», - написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что такое же мнение относительно кризисной ситуации в мировом Православии выразил викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний (Пантелич), который заявил, что «глава Фанара может быть только первым среди равных, поэтому первым в чести, но не во власти».

Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви в своем официальном заявлении отметил, что Православная Церковь ранее никогда не знала концепции первенства главы Константинопольского Патриархата как «первого без равных».

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
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