У Зеленского говорят, что Минские соглашения требуют уточнения

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью изданию Die Welt заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах команда президента преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Команда президента также надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.

Говоря о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.

Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября.

В октябре 2019 года Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.

Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных территорий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", мирные переговоры зайдут в тупик.

Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

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