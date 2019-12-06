Рада ликвидировала “площадки Яценко”

Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Документ предусматривает, что с 1 января 2020 года вводится новая, значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, которая позволит проводить автоматическую оценку в максимально сжатые сроки и ускорит процедуру заключения соглашений с недвижимостью. Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе (как это существует сегодня).

Также законом предусматривается, что нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Ожидается, что плата за формирование справки за одну операцию составит 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, а плата за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единую базу отчетов об оценке - 10%. Эти средства в размере около 300 грн будут направлены в государственный бюджет вместо 1800 грн, которые сейчас взимают за аналогичные операции в пользу частных электронных площадок.

Парламентские фракции и группы решили не настаивать на подтверждении большинства поправок к законопроекту №2047-д, которых было внесено 1 тыс., чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта.

Соответствующую просьбу озвучил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В каждой фракции, в каждой депутатской группе были предложения к этому законопроекту. На мой субъективный взгляд, эти поправки направлены на затягивание процесса, а не на улучшение его... Я сейчас хотел бы задать вопрос каждой фракции: готовы ли они снять свои поправки для того, чтобы быстрее принять этот законопроект. Если будет много поправок, то предложу изменить порядок работы на сегодня. Останутся авторы поправок, которые будут на них настаивать. Я, мои коллеги будем идти по всем правкам, которые не были учтены... А завтра утром вернемся к голосованию за закон в целом", - сказал Разумков.

Представители фракций "Слуга народа", "Голос", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также депутатской группы "За будущее" заявили, что не будут настаивать ни на одной поправке к законопроекту.

Напомним, на рассмотрение парламента были предложены сразу три варианта проекта закона о ликвидации электронных площадок в сфере оценки имущества: №2047, 2047-1 и 2047-д. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал последний, доработанный проект.

Авторизованные электронные площадки появились в Украине в конце 2017 года во время принятия госбюджета на 2018 год. Так, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко («площадки Яценко"), однако сам Яценко отрицал какую-либо связь с этими площадками. Упомянутый сервис был посредником и пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. За период с июля 2018 года по 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок было взыскано более 700 млн гривень. По данным СМИ, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме 23 млн гривень.

В октябре в парламенте возник скандал после того, как профильный комитет фактически отказался устранять посредников с рынка оценки имущества. Членов комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа" обвинили в получении взяток, поскольку за соответствующий законопроект проголосовали только пятеро из них, и, таким образом, принятие документа на комитете было провалено. Тогда же появилась информация о том, что некоторые из депутатов получил по 30 тыс. долларов взятки за то, что не будут голосовать за законопроект.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном получении взятки в размере 30 тыс. долларов 11 депутатами от «Слуги народа». А Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета должны пройти проверку на полиграфе.

Перед этим большинство парламентских фракций по просьбе Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отказалось от рассмотрения большинства поправок к законопроекту, которых было внесено около 1 тыс., чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта.

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