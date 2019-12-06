Митрополит Онуфрий распорядился во всех храмах 8 декабря молиться в поддержку миротворческих инициатив Украины

Во всех храмах Украинской Православной Церкви 8 декабря будут молиться об успешной реализации миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующие решение было принято сегодня во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журналы №28, №29).

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода, во всех храмах епархии УПЦ вознесут за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным владыкам.

В молитве, которая прикреплена к документу, говорится о мире, прошении о единстве и даровании мудрости власти.

С текстом молитвы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, 4 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Глава государства призвал Церкви к поддержке мирных инициатив Украины на переговорах лидеров стран «нормандского формата», которые запланированы на 8 декабря.