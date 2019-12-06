Суд арестовал соратника Трубы: залог 2 миллиона

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13:51
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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11:15
Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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10:54
Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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16:44
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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В Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными: кем выгоднее работать03.12.2019 / 09:27Последние новости рубрики
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17:19
Рада сделала шаг к очередной отсрочке штрафов за "евробляхи"
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"Газпром" снова увеличил транзит газа через Украину
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Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и «смотрящих»
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Коболев рассказал о нескольких сценариях развития ситуации с транзитом газа
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Новую таможню запустят с 8 декабря — решение правительства
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09:14
Черновцы засыпает снегом
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09:07
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
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09:08
10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"
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Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП
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Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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