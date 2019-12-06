Войти | Зарегистрироваться
17:31

пятница,
06 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд арестовал соратника Трубы: залог 2 миллиона

06.12.2019 / 16:17
ВАКС взял под стражу подозреваемого в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с альтернативой залога.

Об этом сообщает ВАКС

Отмечается, что судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения ексначальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн.

Мера пресечения предпринимателю, которого задержали вместе с экс-начальником Главного следственного управления ГПУ после получения неправомерной выгоды в сумме 75 000 долларов США, будет избираться.

Напомним: САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-чиновника ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Щербине, который по данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, является кумом директора ГБР Романа Трубы.

Труба заявил, что о задержании своего "бывшего коллеги из ГПУ" узнал из новостей, и заверил, что ни к какому криминалу не причастен.

3 декабря президент Владимир Зеленский в своем посте в Facebook использовал подозрение Щербине (употребил термин "правая рука" Трубы) как еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.

В тот же день Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Источник

суд, мера пресечения, ВАКС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.