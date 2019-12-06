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"Газпром" снова увеличил транзит газа через Украину

06.12.2019 / 13:51
Газпром увеличил мощности транзита газа через территорию Украины до 302 миллионов кубических метров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаз".

Как сообщает Интерфакс-Украина, в 2019 году показатель транзита через Украину превышал 300 млн куб.м только несколько дней во второй половине июля, когда "Газпром" останавливал на ремонт две нитки "Северного потока".

Напоминаем: 20 ноября гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что "Газпром" увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров.

Макогон тогда высказал мнение, что "Газпром" особо не планирует продолжать транзит через Украину после 1 января 2020 года.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись.

Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Источник 

газ, Газпром, Нафтогаз, транзит газа
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