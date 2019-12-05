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В Париже состоялось первое в истории заседание Синода Патриаршего экзархата Западной Европы

05.12.2019 / 13:58
В Париже состоялось первое в истории заседание Синода Патриаршего экзархата Западной Европы
cerkov-ru.eu Источник: patriarchia.ru
В ходе заседания архиереи обсудили широкий круг вопросов, связанных с формой организации и деятельностью Западноевропейского экзархата

В Париже 4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы первое в истории заседание Синода Патриаршего экзархата Западной Европы.

В Троицком кафедральном соборном храме на набережной Бранли Патриарший экзарх митрополит Антоний и представители епископата, и духовенства совершили Божественную литургию, сообщает patriarchia.ru.

За Литургией, которая совершалась на церковнославянском и французском языках, были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Затем митрополит Корсунский Антоний прочитал молитву о мире в Украине.

Митрополит Антоний поздравил собравшихся в храме с праздником и третьей годовщиной освящения Троицкого собора в Париже.

Затем архипастыри проследовали в здание епархиального управления, где под председательством митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония состоялось первое в истории заседание Синода Патриаршего экзархата Западной Европы.

В сессии Синода приняли участие все иерархи, несущие свое архипастырское служение в странах Западной Европы, входящих в сферу пастырской ответственности экзархата.

В ходе заседания архиереи обсудили широкий круг вопросов, связанных с формой организации и деятельностью Западноевропейского экзархата.

Журналы Синода экзархата будут направлены на утверждение Патриарху Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
Париж, экзархат Западной Европы
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