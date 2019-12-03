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В Церкви рассказали, когда в тело человека вселяется душа

03.12.2019 / 11:16
В Церкви рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Правмир Источник: РИА Новости
Несмотря на то, что в Церкви нет однозначного ответа, когда в человеке появляется душа, право на рождение возникает в момент зачатия человека

Богословы до сих пор спорят, когда в тело вселяется душа, но в Русской Православной Церкви уверены, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия, что это делает невозможным аборт на любом сроке беременности.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщают «РИА Новости».

«Даже древние отцы Церкви спорили на эту тему. Одни говорили, что душа появляется во время зачатия, другие, что в момент рождения, а третьи, что она формируется постепенно с формированием тела. Но для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком», - сказал митрополит Иларион.

Несмотря на то, что в Церкви нет однозначного ответа, когда в человеке появляется душа, право на рождение возникает в момент зачатия человека, уверен иерарх.

«В момент зачатия, когда появляется эмбрион, он имеет все права человека, в том числе право на рождение. Это (возникновение права на рождение - ред.) не измеряется ни сантиметрами, ни сутками, ни неделями беременности. Поэтому мы считаем аборт недопустимым на любой стадии», - подытожил представитель РПЦ.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, эмбрион
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