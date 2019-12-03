Митрополит Антоний объяснил, что такое «мертвая зона» души

В «мертвой зоне» души кроются скрытые пороки и комплексы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Есть вещи, которые мы можем отследить в себе, взять на заметку и начать контролировать их, но есть нечто в нас, что мы не можем выявить, а, следовательно, и проконтролировать. Это относится к содержимому «мертвой зоны» души», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что этот термин хорошо знаком автомобилистам.

««Мертвой зоной» называют область обзора, недоступную водителю в дороге или стрелку при стрельбе по настильной траектории; пространство, находящееся в зоне распространения радиоволн, где их приём невозможен.

У каждого из нас есть такая зона. В ней кроются самые скрытые пороки и комплексы. Мы даже не догадываемся о них, об их масштабах, но они есть, дремлют до поры до времени, чтобы в самый неподходящий момент, в момент нашей слабости и бессилия, заявить о себе», - отметил владыка.

Управделами УПЦ рассказал, возможно ли выявить такие «зоны».

«Возможно, с Божией помощью. То, что не видно нам, видно со стороны. О таких скрытых вещах могут рассказать любящие нас люди, друзья, духовник.

Вот почему важно прислушиваться к советам извне, не игнорировать их.

Безусловно, совет совету рознь, но истинность его определить нетрудно. Все добрые советы отзываются в сердце, даже если указывают на наши недостатки, отзываются радостью или болью. И это верный признак точного попадания», - сказал он.

Митрополит Антоний рассказал, что «шаг за шагом, расчищая эту невиданную доселе зону, мы обретем новое духовное видение. Мы посмотрим на себя другими глазами, узнаем о себе то, о чем раньше, может, и не догадывались. Раскрытие «мертвой зоны» души высветит скрытое, даст нам полную картину происходящих процессов в ней».