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Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве

25.11.2019 / 12:46
Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве
pravoslavie.ru Источник: Интерфакс
В Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени Патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в Москве.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено», - сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который соберется в Москве в конце декабря.

Как сообщалось, в начале ноября Патриарх Александрийский Феодор, «второй по чести» после Константинопольского среди предстоятелей Поместных Православных Церквей, признал ПЦУ. Сразу после этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени Патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.

Источник: Inpress.ua
православие, Москва
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