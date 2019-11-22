КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба суда.

"В Заключении Суда указывается, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в различных сферах общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина".

Суд считает, что законопроект не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции.

В этой статье закреплено, что Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Напомним: президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 1016, который 3 сентября нардепы направили в Конституционный суд.

Он мотивировал введение института уполномоченных тем, что сейчас есть одно должностное лицо – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция. По мнению президента, один человек не может эффективно выполнять принадлежащие ей полномочия во всех сферах.

Зеленский предлагал создать новые должности уполномоченных Верховной Рады.

В частности, в проекте закона предлагает ввести должности парламентских уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах, а также уполномоченных Верховной Рады по правам человека.

Источник