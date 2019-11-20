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МВД поддерживает деятельность церковных центров помощи зависимым

20.11.2019 / 10:25
МВД поддерживает деятельность церковных центров помощи зависимым
ВСЦиРО Источник: ВСЦиРО
Участники заседания договорились, что будут обработаны стандартизированные требования к церковным центрам ресоциализации

Министерство внутренних дел Украины поддерживает деятельность церковных центров ресоциализации наркозависимых и лиц с другими видами зависимости, но призывает их руководителей упорядочить эту деятельность в соответствии с требованиями закона.

Проблематика волны обысков и арестов в церковных центрах ресоциализации стала одной из ключевых тем во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое состоялось 19 ноября, сообщается на сайте ВСЦиРО.

Заместитель Министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил глав конфессий, что министерство высоко ценит социальное служение Церквей и религиозных организаций, которые прилагают много усилий для освобождения людей от наркотической, алкогольной и других зависимостей.

В то же время он подчеркнул, что нормальное функционирование церковных центров ресоциализации, в которых находятся наркозависимые, возможно путем соблюдения определенных стандартов, обусловленных требованиями закона. В частности, речь идет о добровольности пребывания в таких центрах, отсутствие насилия или трудовой эксплуатации, а также соблюдение других прав человека.

Со своей стороны религиозные деятели отметили, что правоохранительные органы не должны злоупотреблять своими полномочиями, не фабриковать обвинения против тех служителей центров ресоциализации, которые имеют безупречную репутацию и добросовестно помогают людям с различными видами зависимости, а также сиротам и другим уязвимым слоям населения.

Участники заседания договорились, что будут обработаны стандартизированные требования к церковным центрам ресоциализации, чтобы обезопасить их от претензий правоохранительных органов за формальные нарушения. Ранее об этом шла речь на встрече ВСЦиРО с министром Арсеном Аваковым, который предложил такой вариант решения этой проблематике.

Источник: Inpress.ua
МВД, ВСЦиРО
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