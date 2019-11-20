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Украина усиливает безопасность границы - Зеленский подписал закон

20.11.2019 / 15:46
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержанию государственной границы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Отмечается, что закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 октября приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы (№0905).

Источник

закон, Зеленский, безопасность границы
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