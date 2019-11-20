Сайт "Обозреватель" Бродского стал площадкой для шантажа и вымогательства, – Макаровский

Медиа-структура Михаила Бродского, в которую входит сайт "Обозреватель", превратилась в бизнес по шантажу и вымогательству. Как пишут VESTI.ua, такое мнение в своем Facebook высказал политолог Владимир Макаровский.

Как отметил политический эксперт, ранее на этой интернет-площадке встречались единичные размещения откровенно заказных статей – так называемой "джинсы" и материалов, очерняющих тех или иных политиков или бизнес-структуры. Сейчас же на "Обозревателе" публикуются крупные системные черные PR-кампании и прямой шантаж.

"Именно Михаилу Бродскому в медиа-среде приписывают создание схемы заработка на политическом компромате, которая оказалась удивительно живучей и работает в отечественных СМИ до сих пор. Речь идет о публикации выдуманного или реального компромата на политика, бизнесмена, или просто публичного человека, тот возмущается и просит убрать статью, а "Обозреватель" намекает, что "вас заказали" и просит за снятие некое материальное вознаграждение. Существует также опция публикации серии материалов против "заказчика". Естественно, не за спасибо", - считает политолог.

По словам Владимира Макаровского, Бродский открыл свой медиа-бизнес одновременно со стартом политической карьеры, которая не продемонстрировала ожидаемого роста. Именно тогда неудавшийся политик взялся обличать "коррупционеров во власти", активно используя свои СМИ.

Как отмечает эксперт, свой ресурс Бродский использовал, в частности, для очернения команды экс-мера Киева Леонида Черновецкого и экс-премьера Юлии Тимошенко, с которой одно время сотрудничал, а позже стал ее оппонентом. В тоже время соратники Михаила Бродского на сайте "Обозреватель" представлялись исключительно в положительном ключе. В последнее время эта ситуация только усугубилась – это отмечают и институции, следящие за медиа-пространством Украины.

"Года шли, но ничего в редакционной политике "Обозревателя" и жизненных приоритетах Михаила Бродского не менялось. Исследования Института массовой информации в 2017-2019 годах неизменно присуждали призовые места сайту "Обозреватель" за размещение заказных материалов, или проще говоря "джинсы", - резюмирует Владимир Макаровский.