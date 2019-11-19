В Мукачево православные молились об упокоении души боевого офицера - полковника Евгения Коростелева

В Мукачево в Свято-Георгиевском храме, на территории воинской части А 1556, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сегодня верующие молились об упокоении души боевого офицера - полковника Евгения Коростелева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, заупокойную молитву совершил настоятель храма протоиерей Иван Гергель.

Также, как сообщается на сайте епархии, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор выразил соболезнования семье умершего.

«От себя лично и Мукачевского епархиального управления выражаю молитвенные соболезнования всем родным и близким умершего и молюсь об упокоении души усопшего Евгения. Пусть Господь упокоит его душу в своем Царстве.

Призываю всех священнослужителей и монашество Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви к усиленной молитве о новопредставленом», - призвал митрополит.

Сегодня, около 04.00 в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Согласно сообщению Генерального штаб ВСУ, тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.