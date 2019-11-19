Войти | Зарегистрироваться
15:20

вторник,
19 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Мукачево православные молились об упокоении души боевого офицера - полковника Евгения Коростелева

19.11.2019 / 14:53
В Мукачево православные молились об упокоении души боевого офицера - полковника Евгения Коростелева
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор выразил соболезнования семье умершего

В Мукачево в Свято-Георгиевском храме, на территории воинской части А 1556, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сегодня верующие молились об упокоении души боевого офицера - полковника Евгения Коростелева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, заупокойную молитву совершил настоятель храма протоиерей Иван Гергель.

Также, как сообщается на сайте епархии, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор выразил соболезнования семье умершего.

«От себя лично и Мукачевского епархиального управления выражаю молитвенные соболезнования всем родным и близким умершего и молюсь об упокоении души усопшего Евгения. Пусть Господь упокоит его душу в своем Царстве.

Призываю всех священнослужителей и монашество Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви к усиленной молитве о новопредставленом», - призвал митрополит.

Сегодня, около 04.00 в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Согласно сообщению Генерального штаб ВСУ, тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Мукачево
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.