Евродепутат Кубилюс: достижение соглашения с Путиным о мире может стать предлогом для ослабления санкций

Это допускает член Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Это будет зависеть от того, как будет проходить нормандский процесс. Возможно, что господин Путин согласится с какой-то формулой мира. Конечно, не знаю, насколько она будет иметь реальные последствия на реальный мир. Но это точно может стать предлогом для того, что на Западе могут начать думать о том, что нужно ослаблять санкции. Нужно быть готовыми к этому", - сказал Кубилюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также признался, что обеспокоен идеями президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России.

"Я боюсь, что его идеи о том, что Россию при Путине можно быстрее вернуть в объятия Европы, несмотря на авторитарный режим, могут привести к тому, что цену за такую реинтеграцию будет платить, прежде всего, Украина и весь наш регион", - выразил опасения политик.

Он также указал, что Украине в процессе мирного урегулирования необходимо не только иметь очень ясное представление о том, как должна происходить реинтеграция Донбасса, но и внимательно следить за европейскими процессами.

"Сейчас лидеры в ЕС имеют свои философии, есть определенное соревнование, кто будет моральным и идейным лидером ЕС. Вы знаете, что (канцлер ФРГ – ИФ) Ангела Меркель уходит с политической сцены, а молодой французский президент пытается показать, что он будет следующим лидером",- рассказал Кубилюс.

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