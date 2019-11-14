В РПЦ увидели, что Элладская Церковь уже пожинает плоды из-за признания ПЦУ

Элладская Православная Церковь пожинает плоды принятого решения относительно Православной Церкви Украины.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Несогласные с решением, греческое духовенство и миряне уже неоднократно отправляли открытые письма, адресованные своему Священноначалию. Новое открытое письмо Предстоятелю Элладской Церкви Архиепископу Афинскому Иерониму последовало от известного греческого священника-богослова протопресвитера Иоанна Диотиса, занимающегося исследованием украинской проблемы.



Как уточняет священник, в настоящее время он занимается книгой о деятельности Патриарха Варфоломея и для объективности исследования необходимо обнародовать все документы, на основании которых комиссии Священного Синода Элладской Церкви делали выводы относительно ПЦУ. С его слов, пока что Священный Синод обнародовал только выводы этих комиссий, в то время как «канонические, церковные и исторические критерии этого решения остаются неизвестными»», - написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что греческий священник писал о том, что комитеты, которые занимались изучением «украинского вопроса» исполняли свою работу безответственно.

«По мнению греческого богослова, всем Поместным Православным Церквям необходимо получить подробный отчет о процессе становления ПЦУ, который Патриарх Варфоломей обязан обнародовать.



Примечательно, что оценивая деятельность прошедшего Архиерейского Собора Элладской Церкви, протопресвитер обращает внимание, что «украинский вопрос» рассматривался «без каких-либо дебатов», и без предоставления всех необходимых документов, так как только два синодальных комитета занимались изучением проблемного вопроса, к работе над которым они подошли «безответственно и формально»», - подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.



Он также напомнил, что «одновременно с этим стало известно и еще об одном письме-протесте против признания ПЦУ от группы мирян из греческого города Флорина, которое было вручено лично местному митрополиту».

Как сообщалось, во Флорине (Греция) в христианской общине Птолемаиды во время воскресной литургии группа мирян написала митрополиту Неакринийскому и Каламарийскому Элладской Православной Церкви Иустину (Бардакасу) письмо по «украинскому вопросу». Верующие распространили около 300 листовок с текстом письма, а представитель подписавшихся под текстом письма лично вручил его митрополиту Иустину. В письме миряне выражают «самое глубокое горе и боль за новый Великий раскол в Православии за последние 1000 лет».