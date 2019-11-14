Запорожский митрополит УПЦ рассказал, за что Церковь чтит атамана Петра Калнышевского

Православная Церковь чтит святого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского не за его заслуги перед казачеством, а за то, что «Божие он поставил выше, чем человеческое».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«По человеческому суждению, можно было бы стать с оружием в руках против тех, кто пришел к нему на Сечь. Но по Божиим заповедям, он не захотел проливать кровь тех людей, которые являются такими же христианами, как и он сам. Понятия единой крови и единой веры были для Петра Калнышевского выше, чем интересы воинской чести. Поэтому этот атаман поступил так же, как поступили святые благоверные князья Борис и Глеб», - сказал митрополит Лука.

Владыка рассказал о жизни святого атамана.

«Петра Калнышевского не убили, ему пришлось прожить еще двадцать пять лет в заточении, в каменном мешке на холодном Соловецком острове. Это была та цена, которую он заплатил за свою верность заповедям Христа. За это мы его и прославляем ныне», - рассказал архиерей.

Запорожский митрополит отметил, что и сегодня православные хранят верность Христу.

«Как же далеки от Бога и от святости те люди, которые поступают сегодня совершенно иначе, которым нужна кровь, […] война, которые дышат злобой и ненавистью к своим же единокровным и единоверным братьям и сестрам, таким же украинцам, как и они сами. А сколько сегодня людей в рясах и с крестами проповедуют ненависть и злобу. Сколько уже предали Христа! Все это ради выгоды, наживы, ради того, чтобы жить дальше спокойно. Но сколько раз нам история Церкви рассказывала о том, что такой путь всегда приводил к гибели. Эти люди всеми силами души ненавидят нас за то, что мы храним верность Христу, как это делал и Петр Калнышевский.

Христиан, верных Богу, становится все меньше и меньше. Но вспомните, как называл нас Христос – «закваской», «солью». Разве много кладут соли в еду или закваски в тесто? Нет, их всегда кладут мало. Но это малое сквашивает многое и дает вкус всему блюду.

Наш путь — это путь, которым шел и Петр Калнышевский. Это путь воинов, верных Христу. Каков бы этот путь не был сложным, его нужно пройти достойно, чтобы войти в вечную радость нашего Спасителя», - подытожил митрополит Лука.