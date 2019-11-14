Войти | Зарегистрироваться
13:24

четверг,
14 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, за что Церковь чтит атамана Петра Калнышевского

14.11.2019 / 12:15
Запорожский митрополит УПЦ рассказал, за что Церковь чтит атамана Петра Калнышевского
Петр Калнышевский Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит отметил, что и сегодня православные хранят верность Христу

Православная Церковь чтит святого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского не за его заслуги перед казачеством, а за то, что «Божие он поставил выше, чем человеческое».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

 «По человеческому суждению, можно было бы стать с оружием в руках против тех, кто пришел к нему на Сечь. Но по Божиим заповедям, он не захотел проливать кровь тех людей, которые являются такими же христианами, как и он сам. Понятия единой крови и единой веры были для Петра Калнышевского выше, чем интересы воинской чести. Поэтому этот атаман поступил так же, как поступили святые благоверные князья Борис и Глеб», - сказал митрополит Лука.

Владыка рассказал о жизни святого атамана.

«Петра Калнышевского не убили, ему пришлось прожить еще двадцать пять лет в заточении, в каменном мешке на холодном Соловецком острове. Это была та цена, которую он заплатил за свою верность заповедям Христа. За это мы его и прославляем ныне», - рассказал архиерей.

Запорожский митрополит отметил, что и сегодня православные хранят верность Христу.

«Как же далеки от Бога и от святости те люди, которые поступают сегодня совершенно иначе, которым нужна кровь, […] война, которые дышат злобой и ненавистью к своим же единокровным и единоверным братьям и сестрам, таким же украинцам, как и они сами. А сколько сегодня людей в рясах и с крестами проповедуют ненависть и злобу. Сколько уже предали Христа! Все это ради выгоды, наживы, ради того, чтобы жить дальше спокойно. Но сколько раз нам история Церкви рассказывала о том, что такой путь всегда приводил к гибели. Эти люди всеми силами души ненавидят нас за то, что мы храним верность Христу, как это делал и Петр Калнышевский.

Христиан, верных Богу, становится все меньше и меньше. Но вспомните, как называл нас Христос – «закваской», «солью». Разве много кладут соли в еду или закваски в тесто? Нет, их всегда кладут мало. Но это малое сквашивает многое и дает вкус всему блюду.

Наш путь — это путь, которым шел и Петр Калнышевский. Это путь воинов, верных Христу. Каков бы этот путь не был сложным, его нужно пройти достойно, чтобы войти в вечную радость нашего Спасителя», - подытожил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
петр калнишевский, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.