Глава СБУ признался, в какую Церковь он ходит

Глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов сказал, что он верит в Бога и ходит столичный Свято-Введенский монастырь Украинской Православной Церкви.

Об этом он рассказал в интервью «Главкому».

«Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому Патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах», – сказал Баканов.

Руководитель украинской спецслужбы отметил, что считает концепцию «армия, язык, вера» манипулятивной и направленной на реализацию принципа «разделяй и властвуй».

«Я не могу себе представить, чтобы на Небесах существовало разделение для верующих Церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к Богу, а не к патриархату», – добавил глава СБУ.