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Глава СБУ признался, в какую Церковь он ходит

14.11.2019 / 11:40
Глава СБУ признался, в какую Церковь он ходит
Баканов Источник: Главком
Руководитель украинской спецслужбы отметил, что считает концепцию «армия, язык, вера» манипулятивной и направленной на реализацию принципа «разделяй и властвуй»

Глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов сказал, что он верит в Бога и ходит столичный Свято-Введенский монастырь Украинской Православной Церкви.

Об этом он рассказал в интервью «Главкому».

«Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому Патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах», – сказал Баканов.

Руководитель украинской спецслужбы отметил, что считает концепцию «армия, язык, вера» манипулятивной и направленной на реализацию принципа «разделяй и властвуй». 

 «Я не могу себе представить, чтобы на Небесах существовало разделение для верующих Церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к Богу, а не к патриархату», – добавил глава СБУ.

Источник: Inpress.ua
СБУ, УПЦ
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