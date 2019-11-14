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Профессор Киевских духовных школ объяснил, почему возникло старообрядчество

14.11.2019 / 10:30
Профессор Киевских духовных школ объяснил, почему возникло старообрядчество
Виктор Чернышев Источник: Центр информации УПЦ
Известный сектовед отметил, что стремление к самоизоляции и акцент не на внутреннем делании, а на внешних обрядах присущи не только далеким от Православия религиозным течениям

Основой для появления старообрядчества стала духовная безграмотность народа.

Об этом рассказал профессор Киевской духовной академии и семинарии, известный сектовед Виктор Чернышев во время посвящённой старообрядчеству лекции для молодежи в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и lavra.ua.

Известный сектовед отметил, что стремление к самоизоляции и акцент не на внутреннем делании, а на внешних обрядах присущи не только далеким от Православия религиозным течениям. 

Почвой для староообрядчества стала «простота и необразованность многих наших предков».

«После татаро-монгольского нашествия просвещение на Руси было в упадке, центр народного образования — златоверхий Киев — был разрушен. Распространением сохранившейся литературы занимались полуграмотные переписчики, которые только умножали грубые ошибки, сделанные в богослужебных книгах их предшественниками. Всё это вело к разногласию и даже противоречию в обрядовой части церковной жизни, которое лишь укреплялось со временем», — рассказал Виктор Чернышев.

При наступлении XVII века многие обрядовые традиции, отличавшиеся от традиций других Поместных Церквей, настолько укоренились в жизни простого православного народа, что были возведены на уровень общеобязательных догматических истин, само лишь внешнее точное исполнение которых должно было приводить ко спасению.

«Не понимая сути происходящего, Патриарх Никон, отличавшийся своим крутым нравом, принялся исправлять разногласия не столько убеждением и объяснением заблуждений, сколько их внешним истреблением с помощью угроз и применения административного ресурса. Но как известно, любое действие вызывает противодействие. В народе лишь росла ненависть к знаниям, апокалиптические настроения, и появление ярких апологетов староверия не заставило себя долго ждать», — отметил профессор КДА.

 «Известный своим ораторским талантом протопоп Аввакум, поддерживаемый государственной властью и боярами, которые ненавидели патриарха, стал для простого народа носителем отеческих традиций. Направленные на него гонения со стороны священноначалия лишь утвердили его в статусе исповедника. Такими же казались и его последователи. Знаменем старообрядческого движения служило двуперстие, и за него многие фанатически настроенные верующие были готовы закончить жизнь самоубийством, лишь бы не изменить своим псевдоправославным убеждениям. Но это был вопрос обряда, а не догматики», — сказал Виктор Чернышев.

Источник: Inpress.ua
КДАиС
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