Верховная Рада рассмотрит законопроект, ограничивающий свободу вероисповедания

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, 14 ноября собирается утвердить окончательную редакцию законопроекта № 0931.

Если парламентский комитет отклонит поправки, подготовленные религиозной общественностью Украины, то этот законопроект может стать инструментом для ограничения свободы совести и свободы слова в Украине, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, законопроект № 0931 предлагает ужесточить требования закона о противодействии дискриминации, вводя такие новые понятия, как «виктимизация», «дискриминация по ассоциации», «множественная дискриминация», запрещая все формы дискриминации, определенные законом.

При этом Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека предоставляются полномочия издавать «обязательные для исполнения требования (предписания) об устранении нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации», а также право составлять «протоколы о привлечении к административной ответственности» и направлять их в суда.

В то же время в Кодекс Украины об административных правонарушениях законопроект № 0931 предлагает внести новую статью 188/48, которая предусматривает наложение штрафов от 3400 до 11900 гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации.

Таким нарушением может считаться «прямая или косвенная дискриминация, ущемление, отказ в разумном приспособлении, подстрекательство к дискриминации, пособничество в дискриминации или виктимизация», а также «множественная дискриминация или повторное в течение года совершение любого правонарушения», предусмотренного этой статьей. При этом предполагается отменить уголовную ответственность за дискриминационные действия, которая сейчас предусмотрена статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Комитету при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнить его оговоркой следующего содержания: «Не являются дискриминацией действие или бездействие лица и/ или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания».

Эта поправка была учтена Комитетом в Верховной Раде прошлого созыва. Однако есть информация, что нынешнее руководство Комитета планирует отклонить все поправки, предложенные религиозным сообществом. В том числе тех, что касаются трудовых отношений в религиозных организациях, в частности установление нравственных критериев при приеме на работу.

В данный момент, говорят в Институте Религиозной свободы, «законопроект содержит лишь очень узкое предостережение, согласно которому дискриминацией не считаются ситуации, непосредственно связанные с богослужением, религиозными обрядами и церемониями, а также религиозным образованием или воспитанием».

Однако, во Всеукраинском Совете Церквей заявили, что имеющиеся в законопроекте оговорки относительно дискриминационных действий слишком узкие, поскольку касаются только внутренней деятельности религиозных организаций и обходят публичную сферу.

В Институте подчеркнули, что по мнению Совета Церквей «не должны считаться дискриминацией ситуации, когда появляются возражения на основании религиозных убеждений и свободы совести, руководствуясь которыми врач-гинеколог и акушер отказывается делать аборты, эвтаназию или операцию по изменению пола; чиновник отказывается оформлять однополые браки; предприниматель отказывается производить продукцию с лозунгами, пропагандирующих аморальные идеи, которые противоречат его совести; а религиозные деятели на основании Священного Писания публично проповедуют о грехе гомосексуализма ведут публичную дискуссию, аргументируя в пользу конституционной нормы о брачном союзе только для одного мужчины и одной женщины».