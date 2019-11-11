Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться быть несовершенным

Желание человека достигнуть совершенства, полагаясь только на собственные силы, приводит к тяжелым духовным последствиям, среди которых - отчаяние и ощущение Богооставлености.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью порталу «Православная жизнь» .

«Мы расстраиваемся, у нас опускаются руки, когда мы осознаем свое несовершенство. Излишне требовательному к себе человеку, духовному перфекционисту легко оступиться. Он возлагает больше надежд на себя и свои силы, чем на Господа и Его помощь. А это неизбежно приведет к подрыву сил, духа и дальнейшему впадению в отчаяние.

Корень неудовлетворенности - в гордыне. Она сводит с ума, лишает покоя и здравомыслия. Такой человек не позволяет себе оступиться, не может проявить слабость, он стремится к непогрешимости, а это невозможно», - отметил митрополит Антоний.

По словам архиерея, излишний перфекционизм мешает человеку достичь спасения, а осознание своих немощей помогает видеть совершенство в Боге.

«Пока человек осознает свое несовершенство, он смиряется и, следовательно, духовно растет, но как только возникнет ощущение собственной непогрешимости хоть в чем-то, даже в какой-то мелочи, следует насторожиться. Это опасный симптом.

Вся наша жизнь - восхождение к Богу. Но в полноте оно недостижимо во временной жизни», - подчеркнул митрополит.

По словам владыки Антония, нужно бояться не собственного несовершенства, а когда собственная гордость закрывает собой Бога для человека.