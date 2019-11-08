Криклий рассказал, на строительство каких дорог Кабмин берет кредит

Об этом свидетельствует пост Криклия в Facebook

Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кредит рассчитан на 15 лет.

Напомним: министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство планирует сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев.

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