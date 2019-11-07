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Харьковскую ОГА возглавил нардеп от "Слуги народа"

07.11.2019 / 12:48
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Об этом шла речь на совещании президента по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" в Харькове.

Президент Владимир Зеленский вручил Кучеру удостоверения. Чтобы понять проблемы региона, глава государства посоветовал новому губернатору "выйти на улицу и услышать, о чем говорят люди".

Прямая речь Зеленского: "Пока поздравляем. А по результатам увидим".

Прямая речь Кучера: "Мне очень приятно, что вы доверили сложную область. При этом я настроен на серьезную работу. Все приоритетные задачи будут озвучены чуть позже, когда будет проведен аудит. Но уже сейчас хочу выделить три направления: инвестиции, экология и борьба с коррупцией".

Справка: Алексей Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию юрист, живет в Харькове. Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии "Слуга народа".

В декларации кандидата на должность Кучер не указал никаких доходов за 2018 год. Только указал, что имеет 77 биткоинив, стоимостью почти 300 тысяч долларов, и держит наличными 87 тысяч долларов, его жена держит наличными 205 тысяч долларов.

Согласно документу, Кучер владеет двумя квартирами в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м) и еще одной харьковской квартирой в 62,9 кв. м – совместно с женой.

Также в собственности "слуги народа" земельный участок (в 62500 кв. М) в Новорайске Херсонской области.

Жена нардепа владеет домом (в 62 кв.м) и недостроенным домом и двумя земельными участками (в 103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Кучер владеет тремя авто (Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовым ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска), его жена – двумя (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска).

Также нардеп задекларировал двое часов Rolex – свой и жены.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Источник 

Зеленский, Харьковская ОГА, Кучер
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