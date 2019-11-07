"Газпром": для продолжения транзита Украина должна возобновить покупку газа у РФ

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает пресс-служба компании.

В российской компании в очередной раз заявили о необходимости взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Второй вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской ГТС, которую должен поддерживать Газпром на границе с Украиной", - заявили в пресс-службе "Газпрома".

Напомним: 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Российская сторона предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый транзит, Нафтогаз не видит для этого оснований.

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